Тарпищев не удивлён получением Грачёвой гражданства Франции

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал понять, что знал о планах Варвары Грачёвой получить французское гражданство.

«Она давно подавала на французское гражданство. Было понятно, что она его получит. Сможет ли играть за сборную России? Если будет заиграна за Францию, то уже, конечно, не сможет», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По информации L'Équipe, 22-летняя москвичка стала гражданкой Франции. 5 июня теннисистка получила официальное письмо, подтверждающее её натурализацию

В сборной Франции надеются, что Грачёва сможет принять участие в матчах Кубка Билли Джин Кинг. Её рассматривают в качестве кандидата для участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Грачёва занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В её активе отсутствуют победы на турнирах WTA. Россиянка около семи лет проживает во Франции.

Ранее сообщалось, что фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.