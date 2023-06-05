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Тарпищев не удивлён получением Грачёвой гражданства Франции

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал понять, что знал о планах Варвары Грачёвой получить французское гражданство.
Тарпищев не удивлён получением Грачёвой гражданства Франции
  • РИА Новости

«Она давно подавала на французское гражданство. Было понятно, что она его получит. Сможет ли играть за сборную России? Если будет заиграна за Францию, то уже, конечно, не сможет», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По информации L'Équipe, 22-летняя москвичка стала гражданкой Франции. 5 июня теннисистка получила официальное письмо, подтверждающее её натурализацию

В сборной Франции надеются, что Грачёва сможет принять участие в матчах Кубка Билли Джин Кинг. Её рассматривают в качестве кандидата для участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже. 

Грачёва занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В её активе отсутствуют победы на турнирах WTA. Россиянка около семи лет проживает во Франции.

Ранее сообщалось, что фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

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