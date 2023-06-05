Тарпищев не удивлён получением Грачёвой гражданства Франции
- РИА Новости
«Она давно подавала на французское гражданство. Было понятно, что она его получит. Сможет ли играть за сборную России? Если будет заиграна за Францию, то уже, конечно, не сможет», — цитирует Тарпищева ТАСС.
По информации L'Équipe, 22-летняя москвичка стала гражданкой Франции. 5 июня теннисистка получила официальное письмо, подтверждающее её натурализацию
В сборной Франции надеются, что Грачёва сможет принять участие в матчах Кубка Билли Джин Кинг. Её рассматривают в качестве кандидата для участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Грачёва занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В её активе отсутствуют победы на турнирах WTA. Россиянка около семи лет проживает во Франции.
Ранее сообщалось, что фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.