L'Équipe: теннисистка Грачёва получила французское гражданство

Россиянка Варвара Грачёва в ближайшее время может начать выступать за сборную Франции по теннису.

22-летняя москвичка получила французское гражданство. 5 июня теннисистка получила официальное письмо, подтверждающее её натурализацию, сообщает L'Équipe.

В сборной Франции надеются, что Грачёва сможет принять участие в матчах Кубка Билли Джин Кинг. Её рассматривают в качестве кандидата для участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Грачёва занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В её активе отсутствуют победы на турнирах WTA. Россиянка около семи лет проживает во Франции.

Ранее глава Министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал условия, при которых правовое ведомство сможет запустить процедуру предоставления гражданства российским фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину.