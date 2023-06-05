Минюст Грузии готов запустить процедуру предоставления гражданства Дэвис и Смолкину

Глава Министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал условия, при которых правовое ведомство сможет запустить процедуру предоставления гражданства российским фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

«Согласно конституции, окончательное решение принимает президент Грузии. Я не смогу вмешиваться в её компетенцию. Если будет соответствующее обращение от Дэвис и Смолкина, то мы, естественно, проведём соответствующую организационную работу», — цитирует Брегадзе ТАСС.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская сообщила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила выступать Диане Дэвис и Глебу Смолкину за сборную Грузии. Вместе с тем она дала понять, что спортсмены не подавали заявления о смене спортивного гражданства.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В феврале 2022 года они стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не нужно препятствовать Дэвис и Смолкину в вопросе смены гражданства.