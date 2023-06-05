Скелетонист Трегубов получил временный допуск к тренировкам
- РИА Новости
«Я прошёл углублённое медицинское обследование, но пока получил допуск к занятиям спортом только на один месяц. В это время я буду по индивидуальной программе тренироваться у себя дома в Красноярске. Потом снова пойду в клинику на УМО и буду ожидать, что скажут врачи», — цитирует Трегубова РИА Новости.
28-летний скелетонист пропустил предыдущий сезон из-за болезни. На его счету серебряная медаль Олимпиады 2018 года, серебро и бронза чемпионатов мира.
Первый учебно-тренировочный сбор национальная команда проведёт в Кисловодске с 22 мая по 10 июня.
Международная федерация бобслея и скелетона отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы по бобслею Ростислав Гайтюкевич высказался об отстранении россиян от международных соревнований.