Скелетонист Трегубов получил временный допуск к тренировкам

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по скелетону Никита Трегубов рассказал, что смог получить временный допуск к тренировкам после болезни.

«Я прошёл углублённое медицинское обследование, но пока получил допуск к занятиям спортом только на один месяц. В это время я буду по индивидуальной программе тренироваться у себя дома в Красноярске. Потом снова пойду в клинику на УМО и буду ожидать, что скажут врачи», — цитирует Трегубова РИА Новости.

28-летний скелетонист пропустил предыдущий сезон из-за болезни. На его счету серебряная медаль Олимпиады 2018 года, серебро и бронза чемпионатов мира.

Первый учебно-тренировочный сбор национальная команда проведёт в Кисловодске с 22 мая по 10 июня.

Международная федерация бобслея и скелетона отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы по бобслею Ростислав Гайтюкевич высказался об отстранении россиян от международных соревнований.