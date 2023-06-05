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Скелетонист Трегубов получил временный допуск к тренировкам

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по скелетону Никита Трегубов рассказал, что смог получить временный допуск к тренировкам после болезни.
Скелетонист Трегубов получил временный допуск к тренировкам
  • РИА Новости

«Я прошёл углублённое медицинское обследование, но пока получил допуск к занятиям спортом только на один месяц. В это время я буду по индивидуальной программе тренироваться у себя дома в Красноярске. Потом снова пойду в клинику на УМО и буду ожидать, что скажут врачи», — цитирует Трегубова РИА Новости.

28-летний скелетонист пропустил предыдущий сезон из-за болезни. На его счету серебряная медаль Олимпиады 2018 года, серебро и бронза чемпионатов мира.

Первый учебно-тренировочный сбор национальная команда проведёт в Кисловодске с 22 мая по 10 июня.

Международная федерация бобслея и скелетона отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы по бобслею Ростислав Гайтюкевич высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

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