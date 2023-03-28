Гайтюкевич рассказал, что зарубежные бобслеисты не изменили к нему хорошего отношения

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Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы по бобслею Ростислав Гайтюкевич высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

«Могу сказать, что многие иностранцы, с которыми я общался раньше, и сейчас не забывают про меня. Ребята передают приветы, желают удачи перед соревнованиями и призывают держаться», — цитирует Гайтюкевича ТАСС.

По словам участника Олимпиады 2022 года, многие спортсмены из зарубежных стран продолжают поддерживать с ним отношения.

«Скажу за себя, что я не заметил каких-то изменений в общении с теми ребятами, с которыми были дружеские отношения и раньше», — сказал Гайтюкевич.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) летом 2022 года запретила российским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой на неопределённое время.

Ранее российская бобслеистка Ирина Скворцова призналась, что пока не готова к семейной жизни.

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