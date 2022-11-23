Российская бобслеистка Ирина Скворцова призналась, что пока не готова к семейной жизни.

«Я настолько вкусила кайф жизни одной, что нет, пока не хочу. Это же классно: можно не готовить и не убираться каждый день, можно уехать куда-то с ночёвкой и не на одну ночь. Меня сейчас в моей жизни всё устраивает. Кто-то скажет: она просто ещё не встретила того единственного… Возможно. Но я не могу взять на себя такую ответственность. У меня цветы-то дома вянут. Как ещё кот со мной живёт?» — рассказала бобслеистка в интервью RT.

Ранее Скворцова поделилась историей, как она оказалась на открытии Олимпиады 2014 года в Сочи.