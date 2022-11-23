Скворцова вспомнила, как сбежала из больницы на церемонию открытия Игр-2014

Российская бобслеистка Ирина Скворцова поделилась историей, как она оказалась на открытии Олимпиады 2014 года в Сочи.

«А туда я на самом деле просто сбежала из больницы! История длинная на самом деле. У меня в то время сильно болела спина. Как потом выяснилось, это был свищ, но, чтобы найти причину его появления, потребовалось семь операций! А началось всё с того, что из спины потекла какая-то жидкость, и никто не мог сказать, что это. Почти два года я жила так, меняя сама себе повязки. Потом мне, наконец, разрешили делать операцию в Германии, и во время неё врач заодно прочистил канал в спине и зашил. Но после этого боли усилились во много раз. Я даже не могла ездить на машине, потому что любая кочка вызывала адское жжение внутри. Я спала, не двигаясь. Температура поднималась порой до 39 градусов! И, когда стало совсем плохо, я сдалась врачам одной из московских клиник. Но там, судя по всему, просто не знали, что со мной делать. Я пролежала неделю или около того, а у меня лишь взяли кровь на анализ, провели несколько малозначительных процедур — и всё», — поделилась Скворцова в интервью RT.

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«И это через месяц после полостной операции. Швы ведь могли разойтись! Я ещё и сама себе перевязки делала в больнице. Словом, волосы от всей этой ситуации у меня вставали дыбом. Поэтому, получив приглашение на церемонию открытия, я испытала громадное облегчение: вот он, легальный повод выписаться из этой больницы! Потом оказалось, что они собирались мне спину оперировать. То самое место, куда немецкая бригада хирургов без Ханса-Гюнтера Махенса вообще не лезла, так как там сгустки нервов, которые срослись вообще чудом… Только не поймите меня превратно. В первый раз в российской больнице меня прооперировали отлично, всё было замечательно. Но во второй раз сложилось так, что я сбежала», — добавила спортсменка.

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