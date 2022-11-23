Скворцова — о полёте на параплане: инструктор был в шоке от того, что я на костылях

Российская бобслеистка Ирина Скворцова рассказала о полёте на параплане.

«Когда летала на параплане в горах. Мне подруга подарила на день рождения. Там инструктор был в шоке немного, когда увидел, что я на костылях. Хотя подруга его предупреждала, но, видимо, этого сообщения он не прочитал. Спрашивает меня: «Ты бегать можешь?» Я: «Нет». «А ноги поднять можешь?» «Одну могу, вторую рукой поднимаю». Несмотря на его потрясение, мы всё-таки полетели. Ощущения потрясающие, но в какой-то момент было реально страшно. Мы ловили поток ветра, и вот вижу: земля близко… Мысль даже промелькнула: ничему-то тебя, Ира, жизнь не учит!» — рассказала спортсменка в интервью RT.

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