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Скворцова рассказала, зачем она вернулась к активным тренировкам

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Российская бобслеистка Ирина Скворцова объяснила, почему продолжает активно тренироваться.
Скворцова рассказала, зачем она вернулась к активным тренировкам
  • Gettyimages.ru

«Да, недавно решила привести себя в форму, с тренером. Раньше проходила реабилитационные мероприятия, но в какой-то момент отказалась от них. Последний раз это было году в 2013-м, наверное. Потом долгое время вообще не занималась. Перед пандемией стала ходить в зал к подруге, а во время карантина опять всё забросила. Но сейчас у меня появилась цель, которая требует определённой физической подготовки», — заявила Скворцова в интервью RT.

Она также подробно рассказала о своём новом желании.

«Присмотрела две горы на Сахалине (улыбается). Хотела бы на них подняться, если найду проводника, который не побоится взять человека на костылях. Эта цель более отдалённая, а есть ещё одна. В следующем году собираюсь подняться на ледник Тана в Осетии. Но для этого нужно быть гораздо сильнее, чем я сейчас. Потому и тренируюсь», — добавила спортсменка.

Ранее Скворцова объяснила, почему не планирует писать автобиографию.

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