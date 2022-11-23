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Скворцова объяснила, почему не планирует писать автобиографию

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Российская бобслеистка Ирина Скворцова рассказала о возможном написании автобиографической книги.
Скворцова объяснила, почему не планирует писать автобиографию
  • РИА Новости

«Думала об этом. С одной стороны, сейчас я готова рассказывать гораздо больше о том, что пережито, чем, скажем, пять лет назад. Могу признаться, например, что в больнице для меня было огромным шоком то, что нужно пользоваться уткой. У меня не получалось, я не хотела, буквально до слёз. Сейчас я перестала стесняться своего тела. В мини-юбке я, конечно, не выйду на улицу, но на многочисленные шрамы уже не обращаю внимания. Ну, есть они и есть», — рассказала Скворцова в интервью RT.

Она отметила, что сейчас ей не стыдно сказать, что она формует ногу поролоном.

«У меня ведь часть мышц удалены, и чтобы в брюках ноги выглядели одинаково, подкладываю поролон. Сейчас я об этом открыто говорю, а лет пять назад даже представить не могла, чтобы кому-то в этом признаться. С одной стороны, всё это можно было бы описать в книге. Но с другой… Считаю, что писать нужно, если человек в жизни состоялся. А о себе я так сказать не могу. До сих пор не знаю, чем бы хотела заниматься в жизни», — добавила бывшая спортсменка.

Ранее Скворцова рассказала, о чём жалеет по прошествии 13 лет с аварии в Кёнигсзе.

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