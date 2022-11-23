Бобслеистка Скворцова рассказала, о чём жалеет по прошествии 13 лет с аварии в Кёнигсзе

Российская бобслеистка Ирина Скворцова рассказала о жизни после аварии, произошедшей 13 лет назад.

«После аварии у меня было много разных предложений, проектов, но тогда мне это было не интересно. Или я отказывалась, потому что уезжала за границу и не знала, когда вернусь. Тогда я закусила удила и зациклилась на операциях…» — рассказала спортсменка в интервью RT.

Скворцова также ответила на вопрос, жалеет ли она об этом.

«Сейчас я, конечно, вела бы себя иначе. Да, жалею о многих возможностях, которые упустила. Не о том, что делала эти операции, а о том, что поставила их на первый план. Умные люди говорили мне об этом, но у меня была пелена перед глазами. Дура была, чего уж там. В 20 лет тебе сказали, а к 40 до тебя дошло…» — добавила Скворцова.

Ранее Международная федерация бобслея сообщила, что Россия должна продолжать выплачивать ежегодный взнос.