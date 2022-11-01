Международная федерация бобслея сообщила, что Россия должна продолжать выплачивать ежегодный взнос

Исполнительный директор Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Райк Бауэрфейнд заявил, что Федерация бобслея России (ФБР) должна продолжать выплачивать ежегодный взнос.

«Международная федерация бобслея и скелетона не приостанавливала членство Федерации бобслея России, и поэтому для неё действителен полный членский взнос в размере 400 евро, который был уплачен», — приводит слова Бауэрфейнда ТАСС.

Членские взносы выплачиваются в конце каждого сезона. Выплата за нынешний сезон будет произведена летом 2023 года во время собрания организации.

Напомним, что IBSF временно отстранила российских спортсменов от международных турниров.

Ранее в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) рассказали, что Федерация хоккея России (ФХР) сохраняет членство в организации, поэтому должна выплачивать в IIHF ежегодный взнос, несмотря на отстранение российских хоккеистов от международных соревнований.