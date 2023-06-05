Горшков заявил, что уход Дэвис и Смолкина не повлияет на фигурное катание в России

Российский тренер Алексей Горшков отреагировал на то, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход выступающих в танцах на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Отсутствие или присутствие Смолкина не повлияет на развитие танцев на льду и вообще фигурного катания в России в связи с той ситуацией, которая есть. Я думаю, что для нашей сборной гораздо важнее какие-то текущие и действительно серьёзные проблемы, чем обсуждать вот эту тему», — цитирует Горшкова РИА Новости.

5 июня главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская сообщила, что ФФККР разрешила Дэвис и Смолкину выступать за сборную Грузии.

Танцевальный дуэт пропустил чемпионат России — 2023, а также не выступил на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее бывшая легкоатлетка Иоланда Чен высказалась о переходе фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.