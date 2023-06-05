Чайковская сообщила, что фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская сообщила, что ФФККР разрешила выступать Диане Дэвис и Глебу Смолкину за сборную Грузии.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришёл релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить», — приводит слова Чайковской ТАСС.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В феврале 2022 года они стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не нужно препятствовать Дэвис и Смолкину в вопросе смены гражданства.