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Чайковская сообщила, что фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии

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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская сообщила, что ФФККР разрешила выступать Диане Дэвис и Глебу Смолкину за сборную Грузии.
Чайковская сообщила, что фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии
  • РИА Новости

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришёл релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить», — приводит слова Чайковской ТАСС.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В феврале 2022 года они стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не нужно препятствовать Дэвис и Смолкину в вопросе смены гражданства.

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