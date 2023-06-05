Чен: в России не особо рассчитывали на пару Дэвис — Смолкин

Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен высказалась о переходе фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Наши зрители, тренерский штаб и федерация не особо рассчитывали на пару Дэвис — Смолкин. Они толком и в сборной-то не были. Что нам расстраиваться! Для них — это выход, шаг вперёд», — цитирует Чен Sport24.

Она также подчеркнула, что команда Грузии прогрессирует и является оптимальным вариантом для продолжения карьеры.

5 июня главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская сообщила, что ФФККР разрешила Дэвис и Смолкину выступать за сборную Грузии.

Танцевальный дуэт пропустил чемпионат России — 2023, а также не выступил на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что исполком ФФККР одобрил переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.