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Чен: в России не особо рассчитывали на пару Дэвис — Смолкин

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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен высказалась о переходе фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.
Чен: в России не особо рассчитывали на пару Дэвис — Смолкин
  • РИА Новости

«Наши зрители, тренерский штаб и федерация не особо рассчитывали на пару Дэвис — Смолкин. Они толком и в сборной-то не были. Что нам расстраиваться! Для них — это выход, шаг вперёд», — цитирует Чен Sport24.

Она также подчеркнула, что команда Грузии прогрессирует и является оптимальным вариантом для продолжения карьеры.

5 июня главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская сообщила, что ФФККР разрешила Дэвис и Смолкину выступать за сборную Грузии.

Танцевальный дуэт пропустил чемпионат России — 2023, а также не выступил на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что исполком ФФККР одобрил переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.

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