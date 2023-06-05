Тарасова: Дэвис и Смолкин очень помогут сборной Грузии в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход выступающих в танцах на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Грузия — дружественная страна. Дэвис и Смолкин очень хорошо помогут этой стране в фигурном катании. В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится», — цитирует Тарасову Sport24.

Танцевальный дуэт пропустил чемпионат России — 2023, а также не выступил на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее Елена Чайковская сообщила, что фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии.