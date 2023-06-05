Тренер «Зенита» объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили российские паспорта

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, почему бразильские футболисты команды Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Это знак уважения и благодарность стране. Для нас, бразильцев, очень приятно стать гражданином другого государства. Это большая гордость. История с налогами — глупость. Никаких преференций они не получили», — цитирует Оливейру Metaratings.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии.