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«Ахмат» остался недоволен итогами премии РПЛ

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Грозненский «Ахмат» выступил с заявлением по поводу итогов премии «Герои Российской премьер-лиги».
«Ахмат» остался недоволен итогами премии РПЛ
  • РИА Новости

«Система определения лучших голов, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании. Достаточно посмотреть на три гола, вошедшие в финал, чтобы не понять, почему среди них нет мячей Конате или Тодоровича», — говорится в заявлении.

В сообщении также затронули тему голосования. По мнению клуба, выбор болельщиков, принимая аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, должен учитываться как один балл.

«Нет логики и в том, почему в числе номинантов на звание лучшего тренера года не оказалось Сергея Ташуева, лидирующего среди коллег по всем статистическим показателям», — сказано в обращении.

«Ахмат» по итогам сезона финишировал на пятой позиции. Чемпионом России стал «Зенит». В топ-3 также вошли ЦСКА и «Спартак».

Ранее сообщалось, что по три футболиста из «Зенита», ЦСКА и «Спартака» включены в символическую сборную РПЛ.

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