Роналду не исключил возможности своего участия на ЧМ-2026

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос об участии на чемпионате мира 2026 года.

«Сначала я хочу сыграть на Евро в следующем сезоне. Важно смотреть на краткосрочные и среднесрочные цели. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Роналду The Straits Times.

30 декабря 2022 года португалец подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду в «Аль-Насре» наделили правами управлять трансферами клуба.