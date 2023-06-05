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Колосков о расширении Суперкубка России: футболисты к концу сезона ноги еле таскают

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал идею с расширением Суперкубка России до четырёх команд.

«Я к любой спонтанной инициативе отношусь с подозрением. Нельзя так. Посмотрите на футболистов — они к концу сезона ноги еле таскают. Какой ещё Суперкубок здесь?» — цитирует Колоскова «Спорт День за Днём».

С сезона 2019/20 Суперкубок Испании разыгрывают четыре команды, участники которого являются финалисты Кубка, чемпион и вице-чемпион страны. В следующем сезоне подобная система будет разыгрываться Суперкубок Италии.

В России Суперкубок страны в сезоне-2022/23 разыграют санкт-петербургский «Зенит» и победитель матча за Кубок страны «Краснодар» — ЦСКА. 

Ранее 11 бывших игроков сборной России подтвердили участие в ретроматче с «Зенитом».

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