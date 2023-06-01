11 бывших футболистов сборной России подтвердили участие в ретроматче с «Зенитом»

11 бывших игроков сборной России подтвердили участие в ретроматче с «Зенитом».

РИА Новости сообщают, что среди согласившихся Игорь Семшов, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Евгений Алдонин, Владимир Габулов, Ренат Янбаев, Денис Колодин, Роман Широков, Юрий Жирков, Павел Погребняк и Роман Павлюченко.

Ретроматч должен состояться 15 июня. Возглавлять команды будут Гус Хиддинк и Дик Адвокат.

Встречу приурочили к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев не сыграет в ретроматче.