Мележиков о российском гражданстве для Промеса: ближе к зиме сезона-2023/24

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном получении российского гражданства нидерландским нападающим красно-белых Квинси Промесом.

«Надо завершить процедуры и пройти ряд процедур с гражданством. Поэтому этими вопросами займёмся чуть позже. Думаю, в следующем сезоне, ближе к зиме», — цитирует Мележикова «Матч ТВ».

В 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола). Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего форварда в €11 млн.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз назвал лучшего игрока в сезоне-2022/23 в РПЛ.