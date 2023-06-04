Озбилиз выбрал Промеса лучшим игроком сезона в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз назвал лучшего игрока в сезоне-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если выбирать лучшего игрока по итогам сезона в РПЛ, то, как спартаковец, выберу Промеса. Он в отличной форме, постоянно даёт результат, это легенда и самый качественный футболист «Спартака», — цитирует Озбилиза Sport24.

В 27 матчах РПЛ Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке бомбардиров сезона, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее сообщалось, что Промес не реализовал больше всех пенальти в сезоне-2022/23 в РПЛ.