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Промес не реализовал больше всех пенальти в сезоне-2022/23 в РПЛ

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог забить с пенальти в матче 30-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
Промес не реализовал больше всех пенальти в сезоне-2022/23 в РПЛ
  • РИА Новости

Эта ошибка при исполнении пенальти стала для форварда третьей в сезоне из шести попыток. По количеству промахов он является лидером лиги в сезоне-2022/23.

В 27 матчах РПЛ Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке бомбардиров сезона, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее сообщалось, что Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде наркотиков.

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