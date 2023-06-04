Оганесян взял паузу с решением о переходе в сборную Армении по футболу
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«Был звонок из федерации, но мы попросили дать время, чтобы определиться. Есть ряд факторов, которые влияют на принятие решения. Озвучивать их не буду. Давайте подождём», — цитирует Маньякова Sport24.
Федерация футбола Армении в начале мая подтвердила, что выходила на Оганесяна по вопросу смены спортивного гражданства.
21-летний Оганесян в 24 матчах за «Оренбург» в сезоне-2022/23 забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Муслим Гаджимагомедов не рассматривает вариант со сменой спортивного гражданства.