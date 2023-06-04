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Оганесян взял паузу с решением о переходе в сборную Армении по футболу

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Александр Маньяков, агент футболиста «Оренбурга» Степана Оганесяна, дал понять, что российский нападающий пока не принял решение о переходе в сборную Армении.
Оганесян взял паузу с решением о переходе в сборную Армении по футболу
  • Gettyimages.ru

«Был звонок из федерации, но мы попросили дать время, чтобы определиться. Есть ряд факторов, которые влияют на принятие решения. Озвучивать их не буду. Давайте подождём», — цитирует Маньякова Sport24.

Федерация футбола Армении в начале мая подтвердила, что выходила на Оганесяна по вопросу смены спортивного гражданства.

21-летний Оганесян в 24 матчах за «Оренбург» в сезоне-2022/23 забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Муслим Гаджимагомедов не рассматривает вариант со сменой спортивного гражданства.

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