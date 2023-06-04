«Реал» официально объявил об уходе Бензема

Мадридский «Реал» объявил об уходе нападающего Карима Бензема.

«Реал» и наш капитан договорились завершить его блестящий и незабываемый период в качестве игрока клуба. «Реал» хочет выразить свою благодарность и всю свою привязанность к тому, кто уже является одной из наших величайших легенд», — говорится в сообщении клуба.

Игрок присоединился к команде в 2009 году. В общей сложности он провёл за клуб 647 матчей, забил 353 гола и сделал 165 результативных передач.

В составе «Реала» Бензема выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Француз является обладателем «Золотого мяча».

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Бензема не покинет «Реал» летом.