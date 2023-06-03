Анчелотти заявил, что Бензема не покинет «Реал» летом
- Gettyimages.ru
«Я поддерживаю то, что легенды «Реала» должны доиграть карьеру в клубе. Но у игроков могут быть другие намерения. У Бензема есть годичный контракт. У нас нет никаких сомнений, что он останется», — цитирует тренера AS.
Нападающий выступает за сливочных с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.
Ранее стало известно, как Карим Бензема ответил на вопрос о своём будущем.