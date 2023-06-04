Зайнутдинов: не видел человека добрее Марио Фернандеса

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о бывшем защитнике московского клуба Марио Фернандесе.

«Марио — легенда. Поддерживал меня, когда я только пришёл в ЦСКА. Не видел добрее человека в жизни — очень позитивный. Хотелось бы, чтобы он вернулся. Щенников такой же, буду сильно по нему скучать», — цитирует игрока «Чемпионат».

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее в ЦСКА рассказали о возвращении Фернандеса в качестве игрока.