Веснина: будем верить, что Хачанов победит Сонего за счёт опыта

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина оценила шансы россиянина Карена Хачанова в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

«В матче Хачанов — Сонего, надеюсь, победит Карен, но ему будет непросто с Сонего. Будем верить, что Хачанов победит за счёт мощи, опыта и разносторонней игры и щёлкнет этот «крепкий орешек» Сонего. Андрея обидел, хватит! Надо заступаться за своих, ха-ха», — цитирует Веснину Sport24.

2 июня 27-летний россиянин обыграл австралийца Танаси Коккинакиса и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».

В 1/8 финала Хачанов сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Матч между теннисистами запланирован на 4 июня.

Ранее Хачанов отказался отвечать на вопрос журналиста о ситуации на Украине.