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Хачанов отказался отвечать на вопрос журналиста о ситуации на Украине

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Российский теннисист Карен Хачанов отказался отвечать на вопрос украинского журналиста о ситуации на Украине.
Хачанов отказался отвечать на вопрос журналиста о ситуации на Украине
  • AP

«Мой ответ будет очень коротким. Я не хочу говорить об этом, потому что я плохо разбираюсь в политике. Это не моя работа. Я не политик, а спортсмен», — приводит слова теннисиста ua.tribuna.com.

2 июня 27-летний россиянин обыграл австралийца Танаси Коккинакиса и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».

В 1/8 финала Хачанов сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему не жмёт руки соперницам из России и Белоруссии.

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