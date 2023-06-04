Marca: Месси получил официальное предложение от «Интер Майами»

«Интер Майами» собирается подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в качестве свободного агента.

По информации Marca, клуб уже сделал официальное предложение аргентинцу. «Интер Майами» предложит Месси контракт минимум на три сезона. Он станет самым высокооплачиваемым игроком в MLS.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона.

Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» хочет объявить о подписании контракта с Месси 6 июня.