Игра чемпионата Аргентины по футболу была остановлена из-за смерти фаната

Трагическое событие произошло во время матча чемпионата Аргентины по футболу между клубами «Ривер Плейт» и «Дефенса и Хустисия».

Игра была остановлена из-за смерти болельщика. Фанат, находившийся на верхней трибуне, упал с высоты 15 метров и умер на месте от полученных травм, сообщает La Nacion.

Встреча на домашней арене «Ривер Плейт», стадионе «Монументаль», была остановлена на 27-й минуте.

Уточняется, что прокуратура начала расследование случившегося. Информацию о смерти фаната подтвердили организаторы матча.

Ранее сообщалось, что фанаты «Ромы» напали на арбитра и его семью в аэропорту Будапешта после финала ЛЕ.