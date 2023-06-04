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Колосков: «Торпедо» для возвращения в РПЛ нужно развивать свою академию

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что московскому «Торпедо» для успешной игры на высоком уровне необходимо уделять больше внимания своим воспитанникам.

«Школа не даёт им таких ярких игроков, и ясно, что нужно начинать с базы, академии, своего тренера, который верит в команду и предан ей», — цитирует Колоскова ТАСС.

Он подчеркнул, что столичная команда «болтается то в одной лиге, то в другой, не играет давно в футбол, который был бы похож на тот, который «Торпедо» показывало в лучшие годы».

«Торпедо» заняло последнее место по итогам сезона-2022/23 и опустилось в Первую лигу.

Ранее президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил о том, что защитник Илья Кутепов покинет команду.

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