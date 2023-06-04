Колосков: «Торпедо» для возвращения в РПЛ нужно развивать свою академию
«Школа не даёт им таких ярких игроков, и ясно, что нужно начинать с базы, академии, своего тренера, который верит в команду и предан ей», — цитирует Колоскова ТАСС.
Он подчеркнул, что столичная команда «болтается то в одной лиге, то в другой, не играет давно в футбол, который был бы похож на тот, который «Торпедо» показывало в лучшие годы».
«Торпедо» заняло последнее место по итогам сезона-2022/23 и опустилось в Первую лигу.
Ранее президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил о том, что защитник Илья Кутепов покинет команду.