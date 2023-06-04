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«Монако» без Головина уступил «Тулузе» и не сыграет в еврокубках в новом сезоне

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«Монако» на своём поле уступил «Тулузе» в матче 38-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:1.

В составе команды Филиппа Клемана мяч забил Виссам Бен-Йеддер (78-я минута). В коллективе Филиппа Монтанье отличились Закария Абухляль (70-я), Рис Хили (94-я).

Полузащитник монегасков Александр Головин не принял участия в матче. 

«Монако» с 65 очками финишировал на шестом месте чемпионата сезона-2022/23. 

Ранее сообщалось, что Головин получил травму на тренировке «Монако».
 

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