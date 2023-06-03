Дзюба поблагодарил руководство, тренеров, игроков и болельщиков «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба подвёл итоги сезона-2022/23.

«Мы — команда! Всем спасибо за сезон! Руководству и тренерам — за доверие, игрокам — за характер, болельщикам — за поддержку! Дальше — больше!» — написал игрок в Telegram-канале.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее Малком заявил, что его возросшая результативность в нынешнем сезоне не связана с уходом из «Зенита» Артёма Дзюбы.