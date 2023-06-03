Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дзюба поблагодарил руководство, тренеров, игроков и болельщиков «Локомотива»

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба подвёл итоги сезона-2022/23.
Дзюба поблагодарил руководство, тренеров, игроков и болельщиков «Локомотива»
  • РИА Новости

«Мы — команда! Всем спасибо за сезон! Руководству и тренерам — за доверие, игрокам — за характер, болельщикам — за поддержку! Дальше — больше!» — написал игрок в Telegram-канале.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее Малком заявил, что его возросшая результативность в нынешнем сезоне не связана с уходом из «Зенита» Артёма Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить