«Факел» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

Стало известно, какие команды сыграют в стыковых матчах за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Клубы, занимающие третье и четвёртое места в Первой лиге, проведут стыковые матчи за право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами РПЛ соответственно. В стыковых матчах «Пари НН» сыграет с «Енисеем», а «Факел» сыграет с «Родиной». Первые матчи пройдут 6 июня, а ответные игры состоятся 9 июня.

После 30 туров чемпионата России на 13-м месте расположился «Пари НН», на 14-м — «Факел». Третье место в Первой лиге занимает «Алания», четвёртое — «Енисей».

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) отказал «Алании» в выдаче лицензии на право выступать в высшем дивизионе чемпионата России, потому что республиканский стадион «Спартак» будет сдан к маю 2024 года.

Таким образом, вместо владикавказского клуба сыграет «Родина».

Ранее сообщалось, что болельщики «Алании» обратятся к Путину с просьбой разрешить участие команды в стыковых матчах.