Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Факел» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

Короткая ссылка
Стало известно, какие команды сыграют в стыковых матчах за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Клубы, занимающие третье и четвёртое места в Первой лиге, проведут стыковые матчи за право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами РПЛ соответственно. В стыковых матчах «Пари НН» сыграет с «Енисеем», а «Факел» сыграет с «Родиной». Первые матчи пройдут 6 июня, а ответные игры состоятся 9 июня.

После 30 туров чемпионата России на 13-м месте расположился «Пари НН», на 14-м — «Факел». Третье место в Первой лиге занимает «Алания», четвёртое — «Енисей». 

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) отказал «Алании» в выдаче лицензии на право выступать в высшем дивизионе чемпионата России, потому что республиканский стадион «Спартак» будет сдан к маю 2024 года. 

Таким образом, вместо владикавказского клуба сыграет «Родина».

Ранее сообщалось, что болельщики «Алании» обратятся к Путину с просьбой разрешить участие команды в стыковых матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить