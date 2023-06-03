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Агент: к Малкому и Клаудиньо сохраняется интерес команд топ-5 чемпионатов

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Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо и нападающего Малкома Луис Фернандо Гарсия высказался о будущем своих клиентов.
Агент: к Малкому и Клаудиньо сохраняется интерес команд топ-5 чемпионатов
  • РИА Новости

«К Малкому и Клаудиньо сохраняется интерес команд топ-5 чемпионатов. Ко мне обращаются, интересуются. В клуб не обращаются. Только если я не знаю об этих контактах с «Зенитом», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

25-летний нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 33 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и сделал девять результативных передач.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал 12 результативных передач. 

Контракты Малкома и Клаудиньо с санкт-петербургской командой рассчитаны до 30 июня 2027 года. 

Ранее тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался о влиянии главного наставника команды Владимира Федотова на результаты клуба.

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