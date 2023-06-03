Чалов: очень хотел бы, чтобы Марио вернулся в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о возможном возвращении в армейский клуб защитника Марио Фернандеса.

«Я очень хотел бы, чтобы Марио вернулся в ЦСКА. Мы всегда его ждём. Марио — футболист высочайшего класса», — цитирует Чалова Sport24.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее сообщалось, что Милан Гайич назвал Фернандеса легендой ЦСКА.