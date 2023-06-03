Bild: Беллингем близок к переходу в «Реал»

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем готовится покинуть дортмундский клуб и перейти в мадридский «Реал».

«Беллингем находится на пороге перехода в «Реал». Обсуждения между всеми сторонами носят уважительный характер. У Мадрида и Дортмунда хорошие отношения», — сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

В нынешнем сезоне англичанин забил 14 мячей и сделал семь результативных передач в 42 матчах за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что «Боруссия» в последнем туре Бундеслиги упустила чемпионство.

Ранее Беллингем попрощался с работниками базы «Боруссии».