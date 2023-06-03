Bild: Беллингем близок к переходу в «Реал»
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«Беллингем находится на пороге перехода в «Реал». Обсуждения между всеми сторонами носят уважительный характер. У Мадрида и Дортмунда хорошие отношения», — сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.
В нынешнем сезоне англичанин забил 14 мячей и сделал семь результативных передач в 42 матчах за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Напомним, что «Боруссия» в последнем туре Бундеслиги упустила чемпионство.
Ранее Беллингем попрощался с работниками базы «Боруссии».