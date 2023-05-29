Беллингем попрощался с работниками базы «Боруссии»

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем готовится покинуть дортмундский клуб.

По информации Ruhr Nachrichten BVB, игрок посетил тренировочную базу, пообщался с работниками и подарил им подарки.

В нынешнем сезоне англичанин забил 14 мячей и сделал семь результативных передач в 42 матчах за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что «Боруссия» в последнем туре Бундеслиги упустила чемпионство.

Ранее сообщалось, что «Реал» на следующей неделе объявит о трансфере Беллингема.