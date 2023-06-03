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Четверо игроков из клубов РПЛ вызваны в сборную Армении на отборочные матчи ЧЕ-2024

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Стало известно, кто из игроков Российской премьер-лиги был вызван в состав сборной Армении на отборочные матчи чемпионата Европы 2024 года.
Четверо игроков из клубов РПЛ вызваны в сборную Армении на отборочные матчи ЧЕ-2024
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении, главный тренер сборной по футболу Александр Петраков вызвал для подготовки к двум матчам отборочного турнира ЧЕ-2024 Георгия Арутюняна, Эдуарда Сперцяна (оба — «Краснодар»), Наира Тикнизяна («Локомотив») и Хорена Байрамяна («Ростов»).

Сборная Армении с 8 по 14 июня проведёт тренировочный сбор в Ереване. 16 июня команда сыграет в гостях со сборной Уэльса, а 19 июня примет на своём поле сборную Латвии.

Ранее сообщалось, что Сперцян решил уйти из «Краснодара» летом.

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