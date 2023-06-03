Четверо игроков из клубов РПЛ вызваны в сборную Армении на отборочные матчи ЧЕ-2024
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении, главный тренер сборной по футболу Александр Петраков вызвал для подготовки к двум матчам отборочного турнира ЧЕ-2024 Георгия Арутюняна, Эдуарда Сперцяна (оба — «Краснодар»), Наира Тикнизяна («Локомотив») и Хорена Байрамяна («Ростов»).
Сборная Армении с 8 по 14 июня проведёт тренировочный сбор в Ереване. 16 июня команда сыграет в гостях со сборной Уэльса, а 19 июня примет на своём поле сборную Латвии.
Ранее сообщалось, что Сперцян решил уйти из «Краснодара» летом.