Marca: Надаль перенёс операцию 2 июня в одной из клиник Барселоны

Испанского теннисиста Рафаэля Надаля прооперировали в пятницу, 2 июня, в одной из клиник Барселоны.

Как сообщает Marca, операция была проведена в районе подвздошно-поясничной мышцы, из-за проблем с которой 37-летний испанец пропускает «Ролан Гаррос».

В последний раз теннисист выходил на корт в январе, проиграв американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open.

Надаль является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что мечтает сыграть в паре с Надалем на Олимпиаде.