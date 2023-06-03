Marca: Надаль перенёс операцию 2 июня в одной из клиник Барселоны
- AP
Как сообщает Marca, операция была проведена в районе подвздошно-поясничной мышцы, из-за проблем с которой 37-летний испанец пропускает «Ролан Гаррос».
В последний раз теннисист выходил на корт в январе, проиграв американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open.
Надаль является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.
Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что мечтает сыграть в паре с Надалем на Олимпиаде.