Первая ракетка мира Алькарас мечтает сыграть в паре с Надалем на Олимпиаде
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«Для меня было бы мечтой сыграть с ним в парном разряде на Олимпийских играх. Давайте посмотрим, как он себя чувствует и как у него пойдёт в этом году. Надеюсь, всё будет здорово», — цитирует Алькараса агентство Франс Пресс.
20-летний теннисист ещё не участвовал в Олимпийских играх. Надаль выигрывал золото в одиночном разряде в Пекине в 2008 году и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
Ранее чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова высказалась об интересе к Открытому чемпионату Франции без участия в нём Рафаэля Надаля.