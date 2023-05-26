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Первая ракетка мира Алькарас мечтает сыграть в паре с Надалем на Олимпиаде

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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил, что мечтает сыграть в паре с соотечественником Рафаэлем Надалем на Олимпийских играх 2024 года.
Первая ракетка мира Алькарас мечтает сыграть в паре с Надалем на Олимпиаде
  • Gettyimages.ru

«Для меня было бы мечтой сыграть с ним в парном разряде на Олимпийских играх. Давайте посмотрим, как он себя чувствует и как у него пойдёт в этом году. Надеюсь, всё будет здорово», — цитирует Алькараса агентство Франс Пресс.

20-летний теннисист ещё не участвовал в Олимпийских играх. Надаль выигрывал золото в одиночном разряде в Пекине в 2008 году и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Ранее чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова высказалась об интересе к Открытому чемпионату Франции без участия в нём Рафаэля Надаля.

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