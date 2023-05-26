Морозова заявила, что «Ролан Гаррос» не станет менее интересным из-за отсутствия Надаля

Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова высказалась об интересе к Открытому чемпионату Франции без участия в нём Рафаэля Надаля.

«Нет, это всё тот же турнир Большого шлема, который будет смотреть весь мир. Рафе, конечно, очень обидно, что он не принимает участия, но, может, так и правильно? Вот уступил бы во втором круге из-за того, что коленка болит, разве лучше бы было? Но пусть он сам за себя решает, мы всё равно знаем, что он великий», — заявила Морозова в интервью RT.

Она также высказалась об участниках теннисной «Большой тройки».

«Но что говорить, все эти ребята уже возрастные. Среди них выделяется Новак. Он — самый идеальный с точки зрения поведения и отношения к себе игрок. Ест и пьёт правильно, делает всё по собственной системе и старается максимально продлить свою карьеру. Но люди, которые приходят посмотреть теннис, искренне радуются каждый раз, когда появляется какое-то новое лицо. Жизнь не стоит на месте. Все эти молодые ребята — Руне, Алькарас — привлекают уже не меньше внимания, чем Надаль», — добавила Морозова.

Ранее Морозова выразила надежду, что российский теннисист Даниил Медведев успешно выступит на «Ролан Гаррос».