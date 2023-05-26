Морозова надеется, что Медведев успешно выступит на «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова выразила надежду, что российский теннисист Даниил Медведев успешно выступит на Открытом чемпионате Франции — 2023.

«Надо начать с того, что Медведев совершил невероятное. Он действительно многих восхитил, и меня в том числе. Было очень интересно наблюдать за его финалом с Хольгером Руне — в первую очередь за тем, как мастерски он вёл игру, как срезал скорость прогрессирующего датчанина. У Даниила потрясающее чувство мяча, очень хорошее видение площадки. Это говорит о том, что он неслучайно занимает второе место в мировой классификации», — заявила Морозова в интервью RT.

Она также отдельно высказалась об открытом чемпионате Франции.

«Это, конечно, особое состязание. В последние годы это был турнир Рафаэля Надаля. Сейчас, в его отсутствие, открылась дорога для остальных. Кроме того, нужно учитывать, что французская земля стала немножко другой. Раньше покрытие было намного медленнее, а теперь корт даёт более высокий отскок и позволяет играть быстрее. Недаром ведь Мария Шарапова дважды первенствовала в Париже. А когда-то теннисисты с такими данными, как у Маши или Дани, не могли успешно выступать на такого рода покрытии, потому что сталкивались со сложностями в передвижении», — добавила Морозова.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поздравил Медведева с победой на турнире серии «Мастерс» в Риме.