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АПЛ поддержала арбитра финала ЛЕ после нападения фанатов «Ромы» в аэропорту Будапешта

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Английская премьер-лига (АПЛ) поддержала арбитра финала Лиги Европы Энтони Тейлора и его семью после нападения фанатов «Ромы» в аэропорту Будапешта.
АПЛ поддержала арбитра финала ЛЕ после нападения фанатов «Ромы» в аэропорту Будапешта
  • AFP

«Мы шокированы и потрясены неприемлемыми оскорблениями в адрес Энтони Тэйлора и его семьи.

Один из наших самых опытных и ведущих арбитров, и мы полностью поддерживаем его», — говорится в заявлении пресс-службы АПЛ в социальных сетях.

«Рома» уступила «Севилье» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды. 

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуринью.

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