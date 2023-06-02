АПЛ поддержала арбитра финала ЛЕ после нападения фанатов «Ромы» в аэропорту Будапешта

Английская премьер-лига (АПЛ) поддержала арбитра финала Лиги Европы Энтони Тейлора и его семью после нападения фанатов «Ромы» в аэропорту Будапешта.

«Мы шокированы и потрясены неприемлемыми оскорблениями в адрес Энтони Тэйлора и его семьи.

Один из наших самых опытных и ведущих арбитров, и мы полностью поддерживаем его», — говорится в заявлении пресс-службы АПЛ в социальных сетях.

«Рома» уступила «Севилье» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуринью.