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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуринью

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуринью
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Моуринью обвиняется в нецензурной брани в адрес официальных лиц матча.

«Рома» уступила «Севилье» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды. 

Ранее сообщалось, что Моуринью вступил в перепалку с арбитром возле стадиона после финала Лиги Европы.

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