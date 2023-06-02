УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуринью

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Моуринью обвиняется в нецензурной брани в адрес официальных лиц матча.

«Рома» уступила «Севилье» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Ранее сообщалось, что Моуринью вступил в перепалку с арбитром возле стадиона после финала Лиги Европы.