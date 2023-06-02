Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Самолёт «Спартака» попал в грозу над Самарой

Короткая ссылка
Самолёт московского футбольного клуба «Спартак» попал в грозу над Самарой.
Самолёт «Спартака» попал в грозу над Самарой
  • Gettyimages.ru

«Самолёт, на котором летела команда, был вынужден уходить от грозы и сделал несколько кругов над Волгой, обходя грозовой фронт. В регионе в настоящее время наблюдаются сильные грозы», — сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам руководителя пресс-службы столичного клуба Дмитрия Зеленова, в команде никто во время полёта не пострадал.

«Всё в порядке, настроение бодрое, прилетели. Но почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях», — рассказал он.

«Зенит» (67 очков) досрочно завоевал золотые медали сезона-2022/23. Далее в турнирной таблице расположились ЦСКА (55), «Спартак» (54), «Ростов» (53). В последнем туре 3 июня красно-синие примут команду Валерия Карпина, красно-белые в Самаре сыграют с «Крыльями». Все матчи 30-го тура начнутся в 17:00 мск.

Ранее Валерий Кечинов высказал мнение, что красно-белые неудачно провели сезон-2022/23 в Российской премьер-лиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить