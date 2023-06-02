Самолёт «Спартака» попал в грозу над Самарой

Самолёт московского футбольного клуба «Спартак» попал в грозу над Самарой.

«Самолёт, на котором летела команда, был вынужден уходить от грозы и сделал несколько кругов над Волгой, обходя грозовой фронт. В регионе в настоящее время наблюдаются сильные грозы», — сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам руководителя пресс-службы столичного клуба Дмитрия Зеленова, в команде никто во время полёта не пострадал.

«Всё в порядке, настроение бодрое, прилетели. Но почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях», — рассказал он.

«Зенит» (67 очков) досрочно завоевал золотые медали сезона-2022/23. Далее в турнирной таблице расположились ЦСКА (55), «Спартак» (54), «Ростов» (53). В последнем туре 3 июня красно-синие примут команду Валерия Карпина, красно-белые в Самаре сыграют с «Крыльями». Все матчи 30-го тура начнутся в 17:00 мск.

Ранее Валерий Кечинов высказал мнение, что красно-белые неудачно провели сезон-2022/23 в Российской премьер-лиге.