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В «Рубине» заявили, что не ищут замену нынешнему главному тренеру Рахимову

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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов отреагировал на слухи о приглашении Игоря Осинькина на пост главного тренера казанцев.
В «Рубине» заявили, что не ищут замену нынешнему главному тренеру Рахимову
  • РИА Новости

«Пять минут назад разговаривал с Рахимовым по рабочим вопросам. Нам с ним на тот момент ничего не было известно о кандидатуре Игоря Осинькина на пост главного тренера «Рубина». Конечно, мы не ищем замену Рахимову», — цитирует Айбатова Sport24.

По информации журналиста Ивана Карпова, казанская команда заинтересована в кандидатуре Осинькина. Агент тренера уже общался на этот счёт с председателем совета директоров казанского клуба. Если Осинькин захочет уйти из «Крыльев Советов», то должен будет заплатить компенсацию за разрыв контракта в размере 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, скорее всего, возглавит «Динамо».

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