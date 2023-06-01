«Евро-Футбол»: Слуцкий может возглавить «Динамо»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, скорее всего, возглавит «Динамо».

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», кандидатура 52-летнего российского специалиста находится в шорт-листе московского «Динамо».

15 ноября 2022 года стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Казанский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги и обеспечил себе выход в высший дивизион.

19 мая «Динамо» объявило об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Ранее бывший тренер «Динамо» Валерий Гладилин объяснил, как можно изменить ситуацию в московском клубе.